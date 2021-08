Arest prelungit pentru doi vânzători de cocaină Procurorii DIICOT au cerut si obtinut prelungirea mandatelor de arestare preventiva emise pe numele a doi barbati cercetati pentru trafic de droguri de mare risc. Potrivit anchetatorilor, in iulie, cei doi inculpati au incercat sa vanda, in Craiova, 250 grame de cocaina. Potrivit procurorilor DIICOT, pe 28 iulie, cei doi inculpati au venit de la Slatina pentru a vinde drogurile in Craiova. „In cauza s-a reținut faptul ca, la data de 28.07.2021, inculpații au deținut și transportat, fara drept, din Slatina la Craiova, droguri de mare risc pe care intenționau sa le comercializeze.La aceeași data,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii de la Tribunalul Dolj au dispus prelungirea arestului preventiv fata de patru inculpati, doi cetateni moldoveni si doi spanioli, cercetati in doua dosare de trafic de droguri. Primii doi ar fi comandat droguri pe internet, dupa care le-au consumat sau vandut catre diverse persoane din Craiova.…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au respins, marti, contestatiile foirmulate de doi barbati acuzati de procurorii DIICOT de trafic de droguri de mare risc. In urma hotararii instantei, cei doi inculpati vor fi cercetati in continuare in stare de arest preventiv. Potrivit anchetatorilor, cei…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au respins contestatiile formulate de doi tineri de 23 si 26 de ani, cetateni moldoveni, cercetati pentru trafic de droguri de risc si mare risc. In urma hotararii instantei, cei doi suspecti raman in arestul IPJ Dolj. Potrivit procurorilor DIICOT, cei doi tineri…

- Judecatorii la de Tribunalul Dolj au dispus mentinerea arestului preventiv fata de doi cetateni spanioli, un barbat si o femeie, acuzati de trafic de droguri de risc. Anchetatorii sustin ca inculpatii au cultivat sute de plante de canabis intr-un imobil din localitatea doljeana Bradesti. Potrivit procurorilor…

- Procurorii DIICOT au cerut si obtinut prelungirea mandatelor de arestare preventiva emise de instanta pe numele a trei persoane suspectate de trafic de droguri si detinere de droguri. Unul dintre inculpati este acuzat ca ar fi fabricat explozibil pentru a arunca in aer locuinta sotiei sale. In timp…

- Instantele de judecata au prelungt mandatele de arestare emise pe numele a doi cetateni spanioli, acuzati de procurorii DIICOT de comiterea infractiunii de trafic de droguri de risc. Potrivit anchetatorilor, inculpatii au cultivat peste 700 de plante de canabis intr-un imobil din localitatea doljeana…

- Judecatorii de la Tribunalul Dolj au condamnat la doi ani de inchisoare un barbat de 30 de ani, acuzat ca a incercat sa mituiasca cu 2.200 de lei doi agenti din cadrul Biroului Rutier Craiova. In schimbul banilor, soferul ar fi incercat sa scape de un dosar penal pentru conducere sub influența substanțelor…

- Procurorii DIICOT au cerut si obtinut prelungirea mandatelor de arestare emise pe numele a doi cetateni spanioli, un barbat si o femeie. Cei doi sunt acuzati de trafic de droguri de risc. Anchetatorii sustin ca inculpatii au cultivat sute de plante de canabis intr-un imobil din localitatea doljeana…