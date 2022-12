Arest prelungit in cazul celui care a cerut bani pentru un transport cu elicopterul SMURD din Constanta in Bucuresti

Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta au dispus trimiterea in judecata a unei femei acuzata de inselaciune. Cea in cauza se afla in stare de arest preventiv. Pe scurt, inculpata este suspectata ca, in perioada 31.10.2019 ndash; mai 2022, a indus si mentinut in eroare o…

- Inculpatul este recidivist si a fost cercetat pentru savarsirea in stare de recidiva postexecutorie a infractiunii de complicitate la inselaciune in forma continuata doua acte materiale . Precizam ca punerea in miscare a actiunii penale, retinerea si arestarea preventiva reprezinta etape si masuri din…

- Tribunalul Constanta a decis azi condamnarea unui barbat din Medgidia, principalul suspect in cazul uciderii unei profesoare, din Cernavoda, fost psiholog al Liceului Teoretic "Nicolae Balcesculdquo; din Medgidia Inculpatul a luat 27 de ani si patru luni de inchisoare.Decizia nu este una definitiva.Dosarul…

- Tanarul de 18 ani a murit, sambata noaptea, dupa ce a fost lovit in zona capului de un alt tanar, in varsta de 21 de ani, scrie ziarul Ziua de Constanța. Dupa ce a fost lovit, baiatul a leșinat, iar medicii chemați la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-l salva. Cazul este instrumentat…

- Tribunalul Constanta il mentine in arest preventiv pe individul acuzat ca a cerut bani pentru un transport cu elicopterul SMURD din Constanta in Bucuresti. Decizia tribunalului este definitiva. Cel in cauza este cercetat pentru savarsirea infractiunii de complicitate la inselaciune in forma continuata…

- Aseara, procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta a propus judecatorului de drepturi si libertati de la Judecatoria Constantaluarea masurii arestului preventiv, pe o perioada de 30 de zile, incepand cu data de 03.11.2022 si pana la data de 02.12.2022 inclusiv, a inculpatului…

- Procurorii de la Parchetul Tribunalului Constanța au reținut și au cerut arest preventiv 30 de zile pentru un barbat care ar fi furat patru conserve, transmite instituția. Procurorii au dat comunicat pentru fapta cu un prejudiciu de 39 de lei. UPDATE 20:04 Barbatul ar mai fi savarșit și alte fapte,…

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta solicita judecatorilor ca sapte tineri din oras sa ramana in spatele gratiilor Cei in cauza sunt acuzati ca ar fi pus la cale si participat la jefuirea unor sali de jocuri din Constanta. Oricare va fi decizia Judecatoriei Constanta,…