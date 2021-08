Arest pentru un tâlhar, control judiciar pentru un incendiator Doi barbati din Neamt, unul de 22 de ani, celalalt de 43 de ani, au ajuns pe 25 august in fata judecatorilor, cu propunere de arestare preventiva, primul fiind acuzat de comiterea infractiunii de talharie, cel de-al doilea de tentativa de distrugere prin incendiere. In primul caz judecatorii au dispus arestarea preventiva pentru 30 de […] Articolul Arest pentru un talhar, control judiciar pentru un incendiator apare prima data in Monitorul de Neamț și Roman . Citeste articolul mai departe pe monitorulneamt.ro…

Sursa articol si foto: monitorulneamt.ro

