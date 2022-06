Stiri pe aceeasi tema

- Igor Dodon, fostul președinte al Republicii Moldova, va trebui sa mai stea in arest la domiciliu inca 30 de zile dupa ce o instanța din capitala celui de al doilea stat romanesc i-a prelungit aceasta masura preventiva. Judecatoria Chisinau a decis marti prelungirea cu 30 de zile a masurii arestului…

- Judecatoria Chisinau a decis marti sa prelungeasca cu 30 de zile masura arestului la domiciliu pentru Igor Dodon, informeaza Agora.md . Fostul președinte socialist este acuzat de „tradare de patrie”, finantare ilegala a partidului sau si imbogatire ilicita. Totodata, a fost prelungit cu 20 de zile și…

- Judecatoria Chișinau, sediul Ciocana, a decis prelungirea masurii preventive sub forma de arest la domiciliu in privința fostului președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, pentru inca 30 de zile, transmite deschide.md. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Curtea de Apel Chisinau a mentinut marti, 31 mai, hotararea Judecatoriei Chisinau, astfel ca fostul presedinte al Republicii Moldova ramane in arest la domiciliu. Igor Dodon a declarat ca se considera nevinovat si este gata sa colaboreze cu organele de ancheta. „Consider acest dosar politic la comanda…

- Procuratura Anticorupție a contestat cu recurs mandatul de arest la domiciliu aplicat in privința ex-președintelui Republicii Moldova, Igor Dodon. „Procuratura Anticorupție, informeaza opinia publica ca, pe parcursul zilei de astazi 27 mai 2022, procurorii au contestat cu recurs la Curtea de Apel Chișinau,…

- Astazi, 27 mai, procurorii urmeaza sa atace in instanța, decizia Judecatoriei Ciocana, a i-a dat 30 de zile de arest la domiciliu fostului președinte, Igor Dodon, in condițiile in care, acuzatorii de stat au solicitat 30 de zile de arest in izolator, scrie Sinteza.org . Șefa interimara a Procuraturii…

- Fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, a fost plasat in arest la domiciliul pentru 30 de zile, dar procurorii au anunțat ca vor contesta decizia magistraților. Cumnatul lui Dodon a primit arestare preventiva. Fostul președinte moldovean Igor Dodon a fost plasat, joi, in arest la domiciliu…

- Judecatorii au decis plasarea in arest la domiciliu pentru 30 de zilei a fostului președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon. Procurorii au reușit sa dovedeasca ca intenționa sa fuga din țara.