Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Arest la DOMICILIU pentru tanarul de 19 ani, acuzat ca ar fi violat o fetița de 12 ani din Vinerea-Cugir Tanarul de 19 ani cercetat pentru ca a violat o minora de 12 ani la o petrecere din localitatea Vinerea, a fost arestat la domiciliu. Judecatorii instanței au respins propunerea de…

- O minora in varsta de 17 de ani din localitatea Manașturel, comuna Cuzdrioara, a plecat ieri de la domiciliu și nu s-a mai intors. Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca, ieri, in jurul orei 17.30, CABA ROXANA ALEXANDRA, in varsta de 17 de ani, din comuna Cuzdrioara, sat Manașturel, județul…

- Barbatul de 32 de ani, invinuit ca ar fi violat o minora de 17 ani, acum cateva zile in Hincesti, a fost plasat in arest la domiciliu. Decizia a fost luata de magistrații judecatoriei raionale.