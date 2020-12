Stiri pe aceeasi tema

- Fostul primar al Capitalei, Gabriela Firea, reacționeaza la anunțul actualului primar, Nicușor Dan, cel care a anunțat suma alocata pentru termoficare. "864 milioane de euro a fost bugetul alocat in mandatul meu pentru termoficare : subvenții, investiții, reparații etc și nu 15 mil euro, cat…

- Principalele probleme ale chișinauienilor soluționate in 8 luni ale anului 2020 sunt evacuarea deșeurilor, salubrizarea parcurilor și scuarurilor din capitala, informeaza Primaria Chișinau. Problemele au fost raportate prin intermediul platformei eu.chisinau.md. Sistemul electronic a fost lansat in…

- De cand s-a livrat agentul termic in bucurești, nu a fost zi fara vreo avarie. in urma cu cateva zile mii de imobile din Capitala erau lipsite de caldura sau apa calda. Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu in acest caz și cere primariilor de sector sa prezinte cat mai repede un set de masuri, se…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca, in perioada 2021-2030, Romania va beneficia, prin Fondul de modernizare, de o finantare din bani europeni estimata la aproximativ 6 miliarde de euro, fondurile urmand a fi destinate, in special, unor investitii in capacitati de producere prin cogenerare si in…

- Klaus Iohannis a ținut in cursul serii de ieri o conferința de presa la Palatul Victoria, in cadrul careia a abordat mai multe subiecte de interes pentru Romania, printre care, evoluția pandemiei, participarea la Summitul Inițiativei celor 3 Mari, dar și despre modul necorespunzator in care prefectul…

- Nelu Tataru, ministrul Sanatații, s-a testat și el, luni, pentru coronavirus, scrie ziarul Buna Ziua Iași. Ministrul Sanatații a fost și el saptamana trecuta in platoul B1TV la emisiunea „Dosar de politician”, moderata de Silviu Manastire, care ulterior a fost confirmat cu Covid-19. De asemenea și Raluca…

- "Maine aprobam in forurile de conducere un protocol de colaborare cu PMP in consiliile judetene si locale, inclusiv la Bucuresti. PMP e aliat cu noi la guvernare si chiar daca a existat o candidatura separata, care trebuie sa recunoastem ne-a dat ceva emotii. M-a surprins candidatura. La experienta…

- "Eu sunt foarte revoltata pe tot ceea ce inseamna tratamentul copiilor bolnavi de cancer in Romania. Eu am dus foarte mulți copii in Franța, la tratament, pentru ca am avut cațiva cunoscuți care au avut nevoie de asta și am mai dus și alții. Și am fost și eu cu ei acolo, cu mulți! Felul in care se…