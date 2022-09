Arena Chișinău din interior: Cînd se va deschide complexul In urma cu o saptamina, guvernul a alocat 24 de milioane de lei pentru Arena Chișinau. Daca licitația va fi reușita și se va gasi rapid compania pentru efectuarea lucrarilor, complexul se va deschide parțial pina la sfirșitul anului. Intre timp, deși nu a funcționat nicio zi, intreținerea lunara a complexului costa bugetul de stat pina la un milion de lei. Costurile vor crește dupa punerea in func Citeste articolul mai departe pe noi.md…

