Are vreo semnificaţie religioasă? Ce nu ştiaţi despre Iepuraşul care aduce daruri de Paşte Un obicei imprumutat de la catolici si-a facut loc la ortodocsi: iepurasul care aduce daruri de Paste. Are iepurasul vreo semnificatie religioasa? Nu, dar copiilor, si chiar si celor mari, li se pare…draguta ideea ca iepurasul aduce cadourile de Paste! Un obicei imprumutat de la catolici si-a facut loc la ortodocsi: iepurasul care aduce daruri de Paste. Fie ca sunt din ciocolata invelita in staniol sau chiar iepurași in carne și oase, urecheații le aduc bucurie copiilor. Multi sunt cei care se intreaba ce legatura are iepurașul cu Invierea. Traditia spune ca, indiferent de rit, de Paste iepurasul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

