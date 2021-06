Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu este de parere ca motiunea de cenzura anuntata de PSD impotriva Guvernului nu are nicio sansa sa treaca in Parlament. Liderul PNL, Ludovic Orban a declarat ca motiunea de cenzura nu va avea voturi din partea PNL, desi liderul PSD, Marcel Ciolacu a anuntat ca va negocia cu parlamentari…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a reiterat marti faptul ca social-democratii vor depune motiunea de cenzura la adresa Guvernului Citu, pe care au anuntat-o si vor face tot ce depinde de ei ca sa treaca la vot, sustinand ca partidul pe care-l conduce este in acest moment pregatit sa preia guvernarea.…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat, marti, ca motiunea de cenzura initiata de PSD impotriva Guvernului Citu nu va avea voturi din partea parlamentarilor coalitiei. In plus, Orban a transmis ca este „exclus” ca oricare dintre liberalii care il sustin pentru sefia PNL sa se pozitioneze in favoarea…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a declarat, luni, ca partidul va depune saptamana viitoare moțiunea de cenzura impotriva Guvernului Cițu. Daca moțiunea trece, propunerea PSD de premier este Alexandru Rafila, iar Guvernul ar putea fi unul minoritar. ”In acest moment este o decizie a partidului, domnul…

- Marcel Ciolacu a anuntat ca va fi facut public, saptamana viitoare, textul motiunii de cenzura la adresa Guvernului Citu. Liderul PSD a adaugat ca va fi categoric depusa si votata motiunea in aceasta sesiune parlamentara. „Nu exista nicio garantie in politica”, a mai spus Ciolacu, intrebat daca demersul…

- Moțiunea de cenzura anunțata de PSD impotriva Guvernului Cițu este „o bula de sapun”, a declarat miercuri președintele PNL, Ludovic Orban. „O bula de sapun. Trebuiau și ei sa depuna o moțiune de cenzura. Oricum ar fi depus moțiue și daca nu era PNRR. Dar noi ne bucuram ca depun moțiune de…

- Nu pot sa risc sa depun moțiune de cenzura acum, cand exista probabilitatea ca USR PLUS sa iasa de la guvernare, spune Marcel Ciolacu. El apreciaza ca președintele Klaus Iohannis se implica „prin tacere” in viața politica, fiindca ii e rușine de coaliția de guvernare. „O criza de imauritate politica,…

- Plenul Camerei Deputatilor va dezbate, luni, de la ora 16.00, motiunea simpla pe agricultura a PSD, urmand ca votul final sa fie dat miercuri. Miercuri, PSD a depus la Camera Deputatilor motiunea simpla impotriva ministrului agriculturii, Adrian Oros, intitulata „Agricultura Romaniei este atacata de…