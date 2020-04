Stiri pe aceeasi tema

- Hristos a inviat! Sa primiți Invierea Domnului cu speranța și liniște in suflet. Echipa Partener TV va adreseaza cele mai bune ganduri și Sarbatori cu sanatate, in pace și liniște!” Traim clipe dificile, purtam fiecare dintre noi batalia cu acest dușman invizibil, care ne-a schimbat prioritațile…

- Alina Moise, șefa secției ATI de la spitalul „Dimitrie Gerota”, a fost externata, dupa ce a stat aproape o luna in spital, iar mai mult de o saptamana pe suport respirator. „Mi-am vazut familia dupa mult timp, din data de 19 am fost internata la Institutul Balș iar inainte a fost o perioada de carantina…

- Randi lanRandi dovedește inca o data ca inspirația, creativitatea și iubirea nu cunosc restricții nici macar in vreme de pandemie. Artistul lanseaza o noua piesa,„Suflete in carantina”, seaza prima piesa inspirata de restricțiile vremurilor pe care le traim.

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, vineri, un mesaj in care face apel la responsabilitate si le cere romanilor sa urmeze regulile impuse de autoritati. "Traim in aceste zile o criza care, in urma cu doar cateva luni, parea de neconceput pentru intreaga omenire. Stiu ca viata fiecaruia…

- In plina pandemie de coronavirus, Klaus Iohannis a facut apel la solidaritate.Presedintele a vorbit despre faptul ca este profund impresionat de valul de sprijin venit din partea tuturor celor care ajuta medicii si spitalele si sunt alaturi de semenii aflati in dificultate. Atunci cand comunitatea lucreaza…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj video catre populație și arata ca in aceasta perioada traim o criza care parea de neconceput. Iohannis susține ca suntem in plin razboi pentru pastrarea sanatații la nivel mondial.Citește și: Traian Basescu da de pamant cu Guvernul Orban: 'Cea…

