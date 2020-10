Are și gripă sezonieră, și COVID-19. Este primul caz înregistrat în România In plina pandemie de COVID-19, in Romania a fost inregistrat si primul caz de de coronavirus si gripa, simultan la aceeasi persoana, anunta medici citați de Antena 3. Anuntul a fost facut de un medic din Cluj, care atrage atentia si ca la noi in tara nu sunt vaccinuri antigripale suficiente, astfel ca trebuie sa […] The post Are și gripa sezoniera, și COVID-19. Este primul caz inregistrat in Romania appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

