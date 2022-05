Are sau nu Raed Arafat cetățenia română? De mai bine de zece ani, Raed Arafat se considera Dumnezeul medicinei de urgența și cum incearca cineva sa-l intrebe de cum administreaza sistemul sare ca ars. Dar, surprinzator, instituțiile statului refuza sa precizeze cand a dobandit Raed Arafat cetațenia romana, știut fiind ca el este palestinian. Șefa Autoritații Naționale pentru Cetațenie, Gabriela Lenghel, a secretizat cetațenia lui Raed Arafat Pentru a clarifica daca Raed Arafat are cetațenia romana și cand a obținut-o, PUTEREA a solicitat pe 22 martie 2022, in baza Legii nr.544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public, președintelului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

