- Face ce face și iar pleaca intr-o vacanța exclusivista! Delia traiește pe picior mare și cheltuie adevarate averi pe resorturile de lux in care se caseaza. Pentru o noapte in Maldive, jurata de la X Factor scoate din buzunar sume generoase.

- Carmen de la Salciua a intrat din nou in atenția internauților tot datorita firii sale dezinvolte. Frumoasa cantareața și-a deschis astfel sufletul in fața admiratorilor și le-a vorbit despre un subiect extrem de controversat: operațiile estetice. Iata ce le-a dezvaluit artista in legatura cu intervențiile…

- Delia a marturisit pe rețelele de socializare cum este situația din vacanța exotica in care a plecat cu soțul ei. Jurata de la X Factor este complet revoltata de ceea ce a gasit in micul „paradis” și a oferit și primele impresii.

- Jennifer Lopez este una dintre cele mai cunoscute vedete din showbiz-ul internațional. Cantareața surprinde de fiecare data cu aparițiile sale pe marile scene ale lumii, pe marile ecrane sau in mediul online. Și deși de cele mai multe ori fanii o vad purtand ținute spectaculoase și machiaje impecabile,…

- Delia este mereu intr-o forma de zile mari, iar pentru asta artista și-a transformat casa intr-o sala de fitnees. Iata ce exerciții face jurata de la ”X Factor” pentru a avea un corp de zeița.

- Este super frumoasa, arata fenomenal, insa, surpriza: Naomi Hedman a apelat la operații estetice? Cum arata iubita lui Florin Ristei in urma cu 4 ani? Transformarea spectaculoasa a fostei concurente de la ”X Factor 2020”, sezonul 9!

- O grupa matura, formata din cantareți profesioniști din toate colțurile lumii, dar și faptul ca de cate ori a fost mentor la categoria Mixt a caștigat, ii da incredere Deliei ca și in 2020 poate caștiga X Factor!