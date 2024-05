Stiri pe aceeasi tema

- Produsul Intern Brut in Trimestrul 1 al acestui an a fost, in termeni reali, mai mare cu 0,5% comparativ cu trimestrul IV din 2023, arata estimarile semnal publicate azi de Institutul Național de Statistica. Fata de acelasi trimestru din anul 2023 Produsul intern brut s-a majorat cu 1,8%. Ca serie bruta,…

- Seria ajustata sezonier a Produsului intern brut trimestrial a fost recalculata ca urmare a includerii estimarilor pentru trimestrul I 2024, fiind inregistrate diferente fata de varianta publicata in comunicatul de presa din 9 aprilie 2024. ”Produsul Intern Brut in trimestrul I 2024 a fost, in termeni…

- Ultimul raport venit de la Departamentul de Stat al SUA critica in termeni duri Romania. Americanii vorbesc despre cazul lui Catalin Cherecheș, dar trag un semnal de alarma și in privința violurilor și a abuzurilor…tolerate de autoritațile din țara noastra. Așadar, SUA dau de pamant cu partenerul strategic…

- Masa monetara in sens larg (M3) a inregistrat la sfarșitul lunii martie 2024 un sold de 680 123,4 milioane lei. Aceasta a crescut cu 0,3 la suta (-0,1 in termeni reali[1]) fața de luna februarie 2024, iar in raport cu martie 2023 s-a majorat cu 10,8 la suta (3,9 la suta in termeni reali). Tabel […]…

- Masa monetara in sens larg (M3) a inregistrat la sfarșitul lunii februarie 2024 un sold de 677 932,3 milioane lei. Aceasta a crescut cu 1,3 la suta (0,5 in termeni reali[1]) fața de luna ianuarie 2024, iar in raport cu februarie 2023 s-a majorat cu 10,7 la suta (3,3 la suta in termeni reali). [1] Conform…

- ”Creditul guvernamental a inregistrat o crestere in luna februarie 2024 cu 9,2% fata de luna ianuarie 2024, pana la 218,776 miliarde lei. In raport cu februarie 2023, acesta s-a majorat cu 25,3% (16,9% in termeni reali). Depozitele rezidentilor clienti neguvernamentali au crescut in luna februarie 2024…

- Produsul intern brut al Republicii Moldova in 2023, potrivit datelor preliminare, a fost de 300,4 miliarde de lei, in creștere in termeni reali cu 0,7%, fața de 2022. Astfel de date a oferit Biroul Național de Statistica, menționind ca PIB-ul estimat pentru trimestrul IV 2023 a constituit 83,6 miliarde…

- ”Produsul Intern Brut in trimestrul IV 2023 a fost, in termeni reali, mai mic cu 0,5% comparativ cu trimestrul III 2023. Fata de acelasi trimestru din anul 2022, Produsul intern brut a inregistrat o crestere cu 3% pe seria bruta si de 1,1% pe seria ajustata sezonier”, arata datele INS. Atat seria bruta,…