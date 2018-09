Are probleme penale după ce şi-a lăsat iubita la volan "La data de 6 septembrie, in jurul orei 11.30, politistii Postului de Politie Ciortesti au oprit pentru control un autoturism condus de o tanara de 21 de ani, din comuna Ciortesti, care a precizat ca nu poseda permis de conducere auto. Pe bancheta din dreapta fata a fost identificat un tanar de 26 de ani, din comuna Ciortesti, proprietarul autoturismului, care a declarat ca autoturismul ar fi fost incredintat de el pentru a fi condus de catre tanara, desi ar f (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

