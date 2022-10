In primul interviu acordat de la apariția cazului de dopaj al Simonei Halep (31 de ani, 10 WTA), Patrick Mouratoglou (52 de ani) a ales sa analizeze lupta pentru supremația din tenisul masculin. A trecut o saptamana de la momentul in care Simona Halep anunța ca a picat un test anti-doping la US Open și ca a fost suspendata provizoriu. Patrick Mouratoglou, antrenorul ei din acea perioada, a oferit o singura replica, un mesaj postat pe contul de Instagram. ...