Stiri pe aceeasi tema

- Mihaela Radulescu a fost invitata la emisiunea pe care Catalin Maruța o modereaza la Pro TV, unde a explicat cum reușește sa se mențina in forma. Vedeta a facut și dezvaluiri despre viața sa din ultimii 10 ani. La emisiunea lui Catalin Maruța, Mihaela Radulescu a marturisit ca nu ține nicio dieta…

- A patra gala LIVE de la ”Romanii au Talent” a scos la iveala in seara asta un secret al Mihaelei Radulescu, secret pe care diva l-a ținut ascuns pana acum… sub masa juriului. Ca orice diva care se respecta, Mihaela Radulescu, parte din juriul ”Romanii au Talent”, are o echipa de profesioniști care…

- La cei 48 de ani, "diva de la Monaco" este in forma maxima. "Dieta mea e hot. Si da, e secretul meu! Pai nu traiesc si simt eu totul la extreme? Jur ca a fost cu lacrimi la micul dejun, dar ce mi-a placut si ce...hot ma simt acu'. Mirodeniile vietii, aromele ei, iuteala unor stari sau dulceata altora...Cate…

- Nicoleta Luciu a dezvaluit ca a reușit sa slabeasca in condițiile in care a mancat chiar și slanina. Ce-i drept, superba bruneta a devorat doar a zecea parte dintr-o porție normala. In prezent, vedeta locuiește la Miercurea Ciuc, alaturi de soț și de copii. De o buna perioada s-a retras din lumina reflectoarelor…

- Mihaela Radulescu a avut parte de un moment inedit pe durata show-ului „Romanii au talent”. Inainte sa inceapa sa cante, Alexandru Spiridon, unul dintre concurenți, a ținut sa-i transmita un mesaj Mihaelei Radulescu. „Mihaela, te iubesc. Ești dragostea mea. Eu am venit la Piatra Neamț special sa te…

- Oana Roman a vorbit la rubrica “Secrete intre fete“ despre scurta relație pe care au avut-o Mihaela Radulescu și a marturisit ca s-au cunoscut la un Lounge, cum se spune acum, și din punct de vedere amoros a fost destul de sportiva. „A avut o relatie lunga cu Dan Chisu. Ea a mai avut o […] The post…

- Mihaela Radulescu a promovat dintotdeauna un stil de viața sanatos și nu mai este un secret pentru nimeni ca frumoasa prezentatoare TV face sport și are grija la alimentație, insa, iata ca, dincolo de aceste aspecte, diva de Monaco mai ascunde cateva mici trucuri valoroase. Mihaela Radulescu este o…

- Mihai Margineanu a acordat un interviu in care a vorbit despre Andreea Esca, Loredana Groza și Mihaela Radulescu. Artistul a precizat cum le-a cunoscut pe cele trei vedete și prin ce a trecut alaturi de ele. Mihai Margineanu a precizat ca ii este veșnic recunoscator Mihaelei Radulescu, in principal…