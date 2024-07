Stiri pe aceeasi tema

- Satul de declaratiile facute de Anamaria Prodan la adresa lui, Laurențiu Reghecampf a reactionat și a explicat ca nu bautura a fost motivul pentru care nu mai apare la Pro TV. Dupa ce Laurentiu Reghecampf a comentat doua meciuri la Campionatul European, pentru Pro Tv, a anunțat ca-și da demisia.In urma…

- Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan s-au desparțit cu scandal in urma cu aproximativ doi ani, iar de atunci au ținut-o intr-o cearta aproape continua. Dupa ce inclusiv s-au agresat reciproc in mijlocul strazii, cei doi foști soți s-au dat in judecata unul pe altul, iar procesele sunt in continuare…

- In plin proces de divorț, apar informații tulburatoare din casnicia Anamariei Prodan cu Laurențiu Reghecampf. In urma cu patru ani, antrenorul a descoperit ca soția lui are o relație cu Dan Alexa, bunul sau prieten.CITEȘTE AICI CE DOVEZI A GASIT LAURENȚIU REGHECAMPF INPROPRIA CASA!

- Laurențiu Reghecampf, fostul soț al Anamariei Prodan, a mers recent la Poliție, unde a reclamat faptul ca i-au fost furate bunuri in valoare de 400.000 de euro. Acestea erau pastrate in curtea locuinței impresarei, in Snagov. Cum a reacționat Anamaria Prodan cand a aflat de ‘ispravia’ fostului partener?…

- Anamaria Prodan vrea 1 milion de euro in instanța, daune de la Laurențiu Reghecamf. Au trecut trei ani de cand s-au desparțit și iubirea declarata ce i-o poarta fostului soț s-a contorizat in bani. Cand lucurile pareau ca s-au liniștit in viețile celor doi și și-au refacut viețile amoroase, selecționerul…

- Anamaria Prodan a rabfunit și i-a dat replica lui Laurențiu Reghecampf, dupa ce antrenorul a spus ca ii trimite bani și ca ea nu vrea sa incheie divorțul. Impresara nu a fost deloc blanda cu tatal fiului ei.Dupa ce Laurențiu Reghecampf a facut o serie de declarații acide la adresa Anamariei Prodan,…

- Laurențiu Reghecampf a devenit tata pentru a patra oara in urma cu cateva zile și este in culmea fericirii. Antrenorul a facut mai multe declarații acide la adresa fostei sale soții, Anamaria Prodan.La inceputul acestei luni, Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc au devenit parinții unui baiețel, care…