Stiri pe aceeasi tema

- Fara doar și poate, cand ai sute de milioane de lei in conturi, toți „danseaza” dupa cum „canți” tu! Ei bine, așa arata viața de patron. Iata cine il ajuta pe Raul Doicescu la greu. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” lui și l-au surprins in ipostaze…

- La doar doua saptamani de la momentul lansarii, „Iți place mai intunecat”, noul volum de proza scurta al lui Stephen King, a ajuns pe locul intai in topurile unora dintre cele mai prestigioase publicații internaționale și a ocupat prima poziție in topuril

- Grele sunt desparțirile, dar mai greu este sa nu ai un umar pe care sa plangi! Nu este cazul lui Sbeastian Dobrincu, caci el se afla pe lista norocoșilor! Deși relația cu Ioana Ignat a luat sfarșit, el gasește ”antidot” pentru orice suferința! Paparazzii Spynews.ro l-au filmat in oraș, dar marea surprindere…

- Ioan Cristea (55 de ani) este taximetrist inca din anii ‘90. „Inainte de Revoluție am lucrat la Fabrica Mecanica și la un service, dar am vrut o schimbare in viața mea. Eram mereu plin de vaselina și mizerie. Mi-am zis ca mai bine ar fi sa ma fac taximetrist. Ești la volan toata ziua, intr-un mediu…

- Senatorul PNL de Suceava Constantin Daniel Cadariu a declarat, astazi, ca Gheorghe Șoldan a uitat sa treaca in programul de dezvoltare a județului, pe care l-a prezentat luni, celebrul proiect „Suceava – utilitați și mediu la standarde europene”, un proiect marca PSD, care a indatorat peste jumatate…

- Gheorghe Damian, primarul comunei care a atras cele mai multe fonduri europene din Romania, și-a anunțat candidatura pentru un nou mandat! Gheorghe Damian, primarul comunei care a atras cele mai multe fonduri europene din Romania, și-a anunțat candidatura pentru un nou mandat! Primarul actual al comunei…

- In ediția din aceasta seara de la Prodanca. Punct și de la capat, impresara și fiul ei au decis sa iși invinga frica de inalțime. Mai in gluma, mai in serios, Anamaria Prodan spune ca Bebeto a moștenit aceasta teama de la ea, așa ca au mers la roata din Las Vegas.