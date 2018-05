Stiri pe aceeasi tema

- Jennifer Lopez are 47 de ani si nu a aratat niciodata mai bine! In mod evident, ne intrebam cum reuseste vedeta sa arate cu 20 de ani mai tanara, asa ca am adunat cateva dintre secretele ei de frumusete, pe care le-a dezvaluit de-a lungul timpului, si ti le impartasim si tie! Bineinteles, nimeni nu…

- La 48 de ani, Jennifer Lopez arata exact așa cand și-a facut debutul in muzica. Dar care este secretul stralucirii ei? Vedeta a raspuns la aceasta intrebare jurnaliștilor de la revista Harper’s Bazaar, pe a carei coperta apare in luna aprilie. Coperta revistei a surprins-o pe vedeta americana deasupra…

- Catalina Grama, alias Jojo, acum in varsta de 36 de ani, se bucura din plin de viața in sanul familiei. Vedeta și iubitul ei, Paul Ipate, i-au taiat moțul fetiței lor, Zora, in urma cu doar cateva zile.