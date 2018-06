A intrat in cartea recordurilor, dupa ce și-a bagat in corp nu mai puțin de 453 de piercinguri. Și nu e totul! Germanul Rolf Buchholz, de 58 de ani, este omul cu cel mai mult metal montat pe corp, iar 278 de piercinguri sunt montate pe penis. Rolf a recunoscut ca este dependent de obiectele […] The post Are 453 de piercinguri, e tatuat tot, are limba despicata și coarne de titan in frunte! Și totul nu se oprește aici appeared first on Cancan.ro .