- A salvat de la moarte un copil, dar nu se considera un erou! Si-a facut datoria. Asta spune tanarul pompier din Dolj care a reusit sa scoata un baietel de doi ani din fantana in care cazuse. Pompierul spune ca doar destinul l-a facut sa devina salvator. Visul lui era sa devina mecanic de locomotiva.

- Orașul Ineu este indoliat dupa ce Cosmin Moț, un barbat de 40 de ani din, tatal unui copil frumos, s-a stins din viața in urma unui accident rutier. Accidentul s-a produs pe drumul Arad – Moneasa, intre masina condusa de Cosmin si un microbuz. Deși medicii au incercat cu toata putința sa-i salveze viața…

- O poveste rupta parca din filmele de groaza in satul Briceni, o bunica isi poarta nepotul de 11 ani in scutece si il leaga de pat.Din spusele primarului, mama coplilui a decedat, fiind in viata aceasta ducea o viata dezordonata si plina de probleme.

- Un carutas este cautat in prezent de pompieri, dupa ce a cazut cu caruta in canalul de irigatii din apropierea comunei Zavoia, din judetul Braila. Este putin probabil ca barbatul sa fi supravietuit.

- Cristina Spatar și-a luat inima in dinți și a vorbit despre perioadele grele din viața sa, dar și despre chinurile cumplite prin care a trecut pentru a ramane insarcinata. Cristina Spatar este mamica a doi copii frumoși și sanatoși, Aida și Albert, insa pentru a primi aceasta binecuvantare, artista…

- Elena Udrea a sarbatorit ziua onomastica departe de țara, in Costa Rica. Ea a vorbit și despre cel mai greu moment din viața ei, dar și despre o revenire in politica. ”Viața este frumoasa daca vrei sa traiești aici. Dupa ce ma intorc acasa voi mai veni aici, ca turist, dar eu vreau sa traiesc…

- Ilinca Vandicia recunoscut ca are un singur viciu la care nu se gandeste sa renunte. Ii place sa fumeze, mai ales la petreceri. Chiar si pe timpul sarcinii a facut asta, nu in exces. BRAVO, AI STIL! ALL STARS. Ilinca Vandici si-a adus pentru prima data baietelul in emisiune IMAGINI DE COLECTIE…