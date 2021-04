Rapperul american DMX, pe numele sau real Earl Simmons, a incetat din viața vineri, dupa cum a anunțat revista People. Potrivit sursei citate, DMX a suferise deja un atac de cord, in urma cu aproximativ o saptamana. Presa a speculat ca acesta a fost cauzat de o supradoza de droguri. El avea 50 de ani, dupa cu relateaza Reuters. Earl Simmons a fost internat, pe 2 aprilie la spitalul din White Plains, New York. Avocatul sau, Murray Richman, declara, la vremea respectiva, ca acesta se afla in stare grava in urma unui atac de cord. Avocatul a declarat presei americane ca nu stie daca atacul de cord…