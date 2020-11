Are 117 ani, este cea mai în vârstă persoană din lume, va participa la ştafeta torţei olimpice Japoneza Kane Tanaka, cea mai in varsta persoana in viata, care are acum 117 ani, va face parte din stafeta tortei olimpice in 2021, relateaza mainichi.jp . Vești bune pentru bugetari, dar proaste pentru mediul privat. Cresc salariile MASIV, insa doar la stat Daca nu vor aparea probleme pana atunci, femeia va purta torta la 11 mai 2021, in localitatea Shime. Kane va tine torta in mana in timp ce un insotitor o va impinge pe femeie in scaunul cu rotile pe distanta de 200 de metri. Batrana va avea in acea zi 118 ani si 129 de zile. Kane Tanaka ar fi trebuit sa participe la stafeta in acest an, dar… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

