Stiri pe aceeasi tema

- Fermierii nu au voie sa incendieze miriștile, vegetația uscata și resturile de pe terenurile agricole, iar daca incendiul a fost provocat de alte persoane trebuie facuta reclamație la Poliție. Reprezentanții Agenției de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) au anunțat ca in acest an sunt in…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza fermierii ca incepand cu anul de cerere 2023 se pun in aplicare normele privind conditionalitatea in cadrul interventiilor sub forma de plati directe si a unor interventii si masuri pentru dezvoltare rurala. Fermierii si alti beneficiari…

- Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur (APIA) informeaz fermierii c începând cu anul de cerere 2023 se pun în aplicare normele privind condiionalitatea în cadrul interveniilor sub form de pli directe i a unor intervenii i msuri pentru dezvoltare rural.Fermierii i ali benefi...

- Agenția pentru Protecția Mediului Vrancea revine cu informarea proprietarilor și detinatorilor de terenuri ca arderea miristilor, stufului, tufarisurilor sau vegetatiei ierboase, fara acceptul autoritatii competente pentru protectia mediului si fara informarea, in prealabil, a serviciilor publice comunitare…

- Prefectul Nicușor Halici a convocat joi, 22.06.2023, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența, la sediul Instituției Prefectului. Printre proiectele de hotarare discutate și adoptate au figurat aprobarea Planului de masuri și acțiuni pentru evitarea producerii situațiilor de urgența ce se pot manifesta…

- Agricultorii care vand legume stropite cu substanțe toxice vor pierde subvențiile, a declarat ministrul Agriculturii, Petre Daea. Mulți legumicultori au vandut legume stropite cu substanțe interzise. Cei care procedeaza astfel nu vor mai beneficia de subventiile oferite prin Ministerul Agriculturii…

- Nr.17 din 02 mai 2023 BULETIN INFORMATIV Pompierii ialomiteni au fost prezenti la datorie 24 de ore din 24 pentru interventia imediata la solicitarile cetatenilor si gestionarea optima a situatiilor de urgenta, produse la nivel local.Stingerea incendiilor, asigurarea masurilor PSI, interventii in cazul…

- Nr. 117 Oradea, 24.04.2023 COMUNICAT DE PRESA ARDEREA VEGETATIEI USCATE ESTE INTERZISA Nerespectarea prevederilor legale privind interzicerea arderii miristilor, turbariilor, litierelor padurii, stufului, tufarisurilor sau vegetatiei ierboase constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la…