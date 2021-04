Arderea vegetației uscate presupune respectarea legii! Avand in vedere ca arderea miriștilor, vegetației uscate și a resturilor vegetale poate produce daune materiale semnificative și chiar pierderi de vieți omenești, Inspectoratul pentru Situații de Urgența ( ISU) „Horea" al județului Mureș impreuna cu Instituția Prefectului – Județului Mureș, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura și Garda de Mediu, va aduc la cunoștința urmatoarele... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) "Horea" al județului Mureș a organizat și desfașurat miercuri, 8 aprilie, un exercițiu privind verificarea Planului de urgența externa a societații Dafcochim SRL Targu Mureș, care a cuprins doua situații tactice, una in teren și una in sistem virtual. Potrivit…

- Agenția de Plați si Intervenție pentru Agricultura (APIA) informeaza ca, incepand cu data de 5 aprilie 2021 The post APIA pune la dispoziția fermierilor o platforma on-line! Vezi despre ce este vorba appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: APIA pune la dispoziția fermierilor o platforma…

- Eveniment Pompierii militari au intervenit la trei incendii in cele trei zile de week-end aprilie 5, 2021 12:36 Pompierii militari au intervenit, in cele trei zile de week-end, la trei incendii, dintre care doua izbucnite in gospodariile unor cetațeni din localitațile Vitanești și Comoara și unul…

- In perioada sarbatorilor prilejuite de Paștele Catolic, Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) "Horea" al județului Mureș va monitoriza permanent evoluția dinamicii din teren, iar, la nevoie, vor fi dispuse masurile imediate pentru optimizarea misiunilor de raspuns in sprijinul comunitaților.Potrivit…

- Eveniment Șapte incendii de vegetație uscata și stuf, in numai doua zile aprilie 2, 2021 11:12 Pompierii militari au intervenit, in numai 48 de ore, pentru lichidarea a șapte incendii de vegetație uscata și stuf, izbucnite pe raza localitaților Turnu Magurele, Zimnicea, Magura, Izvoarele, Suhaia…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) informeaza potențialii beneficiari ca se primesc Cereri de Plata aferente anului 2021 pentru Schema de ajutor de stat „Sprijin pentru prima impadurire și crearea de suprafețe impadurite” aferenta Masurii 8, Submasura 8.1 „Impaduriri și crearea…

- ISU Alba: Recomandari privind masurile de prevenire a incendiilor la executarea cu foc deschis pentru arderea vegetației uscate Inspectoratul pentru Situatii de Urgența “UNIREA” al Judetului Alba informeaza cetațenii referitor la masurile generale de prevenire a incendiilor la executarea lucrarilor…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) anunța lansarea sesiunii 4 de depunere a Cererilor de sprijin pentru accesarea Schemei de ajutor de stat aferenta Masurii 15 „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea padurilor”, SubMasura 15.1 „Plați pentru angajamente de silvomediu”…