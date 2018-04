Ardelenii in tren Doi ardeleni mergeau cu trenul de la Cluj la Bucuresti. Dupa o vreme vine controlorul: – Biletele la control, va rog! Toata lumea arata biletele inclusiv cei doi ardeleni, conductorul saluta si iese din compartiment,in timp ce ardelenii spun: – Este prost ca nu s-a prins! Controlorul a auzit, dar n-a mai vrut sa se mai intoarca. S-a dus insa la colegul lui si l-a trimis sa ceara biletele la control. Acesta se uita la bilete si erau in regula. Dupa ce a iesit conductorul din compartiment ardelenii radeau si spuneau: – Si asta e prost, nu s-a prins! Conductorul a auzit si s-a dus sa-i spuna colegului:… Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

