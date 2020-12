Stiri pe aceeasi tema

- 1) Prelungeste viata: Un studiu, prezentat luna trecuta la Sesiunile Stiintifice ale Asociatiei Americane a Inimii, si care a presupus analiza datelor dietetice de la peste 570.000 de oameni din SUA, Italia, China si Iran, a aratat ca adultii care au consumat lunar cel putin un ardei iute, uscat sau…

- De cealalta parte, persoanele cu insomnii și apnee in somn sunt mai predispuse la afecțiuni cardiace. Un studiu efectuat de cercetatori de la Școala de sanatate publica și medicina tropicala a Universitații Tulane din New Orleans a relevat faptul ca persoanele care au un somn odihnitor, au mai puține…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare anti-COVID-19, medicul Valeriu Gheorghita, susține ca vaccinarea impotriva infectiei cu COVID-19 poate fi „cea mai eficienta si mai scurta” cale prin care populatia poate reveni treptat la normalitate. „Vaccinarea in general scade consumul de antibiotice.…

- Șase secții de votare deschise pentru turul doi de scrutin in strainatate, risca sa ramina fara buletine de vot inainte de ora 21.00, cind se vor inchide urnele. Doua dintre acestea sint in Germania, doua in Marea Britanie și cite una in Franța și Italia. Potrivit CEC, numarul buletinelor de vot este…

- Unul din 60 de italieni a facut COVID-19, procent care implica faptul ca pana la aceasta data 1.066.401 de locuitori ai Italiei au fost infectati cu SARS-CoV-2, o cifra "uriasa", potrivit comisarului pentru urgente numit de guvernul de la Roma, Domenico Arcuri, transmite EFE.

- Consumul regulat de ardei iute reduce riscul de deces prematur si prelungeste speranta de viata, potrivit unui raport al American Heart Association. Cercetatorii au analizat 4.729 de studii din cinci dintre cele mai importante baze de date de sanatate din lume, comparand 570.000 de persoane din Statele…

- Incepand cu orele 08:00, adolescentii trebuia sa se conecteze la o platforma pentru a urma cursurile la distanta, insa mai multe mass-media grecesti au informat in legatura cu probleme survenite luni dimineata in conditiile afluxului de conectari simultane. Pentru aceasta a doua carantina…

- Oamenii de știința au descoperit ca consumul anumitor alimente duce la inflamații cronice și la dezvoltarea bolilor cardiovasculare. Rezultatele studiului sint publicate in revista Journal of the American College of Cardiology. Potrivit iz.ru, oamenii de știința au dezvoltat un indice nutrițional pro-inflamator…