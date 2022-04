Stiri pe aceeasi tema

- Ți-e pofta de ardei umpluți, dar nu poți sa mananci pentru ca este Postul Paștelui?! Ei bine, noi iți spunem ca orice este posibil. Da! Poți prepara ardei umpluți doar ca nu cu carne, ci cu cartofi. Incearca acest preparat culinar de post și nu vei regreta!

- Cum sa prepari cei mai buni ardei umpluți de post? Trebuie sa ii incerci neaparat in aceasta perioada in care produsele de origine animala dispar din alimentația creștinilor. Mulți au ramas surprinși dupa ce au mancat preparatul gatit de maicuțele de la manastirile din Moldova. Care este secretul lor…

- Ardeii umpluți se afla cu siguranța in fiecare carte de rețete lasata in urma de bunici. Romanii adora sa ii manance, iar in funcție de zona se prepara diferit. Care este ingredientul care nu trebuie sa lipseasca in nicio rețeta, indiferent de loc? In felul acesta ies delicioși, carnea nu se intarește,…

- In prima ediție din emisiunea Chefi fara limite, concurenții și chefii au degustat rețeta de caracatița cu dulceața de smochine și lichior de mastic, prefatita de chef Yiannis Linos. Tazz iți dezvaluie cum sa pregatești acest preparat chiar la tine acasa!

- Pufoși și tare gustoși, papanașii cu branza de vaci sunt numai buni de savurat in clipele de rasfaț. Aceste bunatați tradiționale mult indragite iți incanta simțurile cu miezul aromat și moale, completat de crusta rumena.

- In ediția din 24 ianuarie 2022 a emisiunii Neatza cu Razvan și Dani, chef Radu Darie, bucatarul de azi al emisiunii, a preparat mai multe rețete culinare printre care și rețeta de carnaciori armenești cu branza feta și sos de roșii la cuptor.