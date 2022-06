Ardei capia copți pentru iarnă. Rețeta simplă pentru fiecare gospodină Aceasta rețeta este una tradiționala și multora dintre noi ne aduce aminte de copilarie. Bineințeles, mirosul și aroma sunt inconfundabile și nu se compara cu borcanele cumparate din supermarketuri. Spre deosebire de ardeiul iute, ardeiul capia nu crește ritmul cardiac și tensiunea arteriala și va poate ajuta sa pierdeți in greutate. Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vrei sa pregatești un preparat delicios pentru familia ta, dar iți dorești ceva diferit și nu mai ai idei, iar totodata nu vrei sa petreci prea mult timp in bucatarie? Ei bine, noi venim cu soluția și iți prezetam cea mai simpla și rapida rețeta pentru salata olteneasca- Csalamale. De ce ingrediente…

- Conservarea fasolei este un proces destul de dificil pentru unele gospodine, dar este destul de necesar. Iarna nu gasim tot ce aveam nevoie din punct de vedere alimentar, motiv pentru care gospodinele aleg sa iși conserve cateva alimente de care nu se dezlipesc. Fasolea galbena se numara printre aceste…

- Daca vrei sa slabesti, trebuie doar sa incluzi in meniul tau zilnic supa de sparanghel. Vei vedea primele rezultate imediat: poti pierde un kilogram pe zi! Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat . Cum facem un concediu reușit cu bani puțini! Oferta de nerefuzat la President Hotel &…

- Capșunile sunt fructele sezonului, iar romanii se grabesc sa le cumpere ca sa faca gem din ele. Noi venim cu soluția și iți prezentam o rețeta ideala de gem de capșuni. Este cel mai bun și sanatos desert, 100% natural, fara conservanți și fara coloranți. Este prepartul care dureaza mai puțin de 90 de…

- Ingrediente: 600 g cartofi noi 100 g unt 1 legatura de marar sare, piper branza rasa Cartofi noi la cuptor Cum se prepara: Speli cartofii foarte bine, ii freci cu sare grunjoasa. Nu trebuie sa ii curațați de coaja! Ii fierbi apoi intregi, in apa puțin sarata, cam 20 de minute. Ii scoți din apa, așezi…

- Data de 01 marcheaza si Ziua Limonadei. Limonada este o bautura sanatoasa, pe care o poti prepara in orice moment al anului, cu orice prilej. Este o bautura bogata in vitamine, care iti taie setea si iti aduce energie prin continutul bogat in vitamina C al lamailo Cum pregatim un sirop pentru limonada.…

- Se face un rantas dintr o lingura de unt si o lingura de faina. Se stinge cu o ceasca de supa. Se adauga 8 10 rosii frumoase rupte in bucati, o frunza de dafin, putin patrunjel verde, o bucatica de zahar, sare si, cine doreste, piper.Se lasa sa fiarba la foc mic pana ce rosiile se fac ca o piurea. Se…

- Rețeta aceasta de piept de pui cu cartofi este foarte simpla și extrem de gustoasa. Poate te gandești ca nu este nimic special la ea, dar te inșeli. Se prepara foarte repede și va cucerii fiecare membru al familiei.