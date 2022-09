Ardei bulgăreşti la borcan. E reţeta de conserve a toamnei, trebuie să o ştii şi tu Cu siguranța gospodinele sunt cele mai ocupate in aceasta perioada a anului. Multe dintre ele iși pregatesc bunatațile pentru camara precum: gem, dulceața, zacusca de legume, zacusca de pește sau tocana de legume. Unele din acestea iși doresc ceva mai special pentru cei dragi. Nu trebuie sa mai cauți rețeta perfecta pentru toamna! Ai mai […] The post Ardei bulgaresti la borcan. E reteta de conserve a toamnei, trebuie sa o stii si tu appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

