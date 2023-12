Arde Taverna Racilor a lui Pescobar Un incendiu puternic a izbucnit in aceasta dimineața la Taverna Racilor din Snagov. Potrivit primelor informații, incendiul s-ar fi produs la nivelul acoperișului și al mansardei, pe o suprafața de aproximativ 500 mp. La momentul izbucnirii incendiului, in incinta restaurantului se aflau 13 persoane care s-au autoevacuat. ”Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la un restaurant din Snagov, zona pontonului. Au fost alertate 9 autospeciale de stingere, SMURD, descarcerare. Nu sunt victime. Arderea se manifesta generalizat la nivelul acoperisului. Actionam cu autoscara pentru stingere… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

