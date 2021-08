Stiri pe aceeasi tema

- Doua avioane militare trimise de Republica Ceha pentru a evacua cetațenii țarii din Afganistan nu au putut ateriza luni seara pe aeroportul din Kabul din cauza mulțimilor de oameni de pe pista, informeaza BBC. Drept urmare, ambele avioane au fost forțate sa mearga in Azerbaidjan. Luni,…

- Trei calugari de la manastirea Sfantul David de pe insula Evia din Grecia, au refuzat sa fie evacuați din calea flacarilor violente care au cuprins insula din cauza valului mortal de canicula, relateaza The Guardian.

- Echipele de interventie fac eforturi deosebite pentru a stinge incendiile masive de vegetatie din statul american Oregon. Peste 1.700 de oameni si 12 elicoptere si avioane speciale participa la interventie.

- Temperaturile ridicate din ultimele zile care afecteaza Rusia produce incendii forestiere de proportii in estul Siberiei. Pompierii rusi actioneaza pentru a tine sub control mai multe focare. Desi focul e departe de zone locuite, autoritatile monitorizeaza atent directia coloanelor uriase de fum degajate…

- Compania Nike este tinta ironiilor online dupa ce fotografii cu un nou model de pantofi sport au dezvaluit folosirea incorecta a literelor grecesti in cazul scrierii numelui marcii, infrmeaza News.ro. Fotografiile cu noua linie de pantofi sport pe care sunt inscriptionate litere grecesti au…

- An de an, aproximativ 2.000 de femei mor din cauza cancerului de col uterin in Romania. Aceasta este singura forma de cancer pentru care exista un vaccin, iar pentru eficiența amxima, imunzarea trebuie facuta intre 11 și 14 ani. Medicii romani spun ca, din lipsa de informare, prea puține femei se vaccineaza…

- Printr-un comunicat, compania Romprest a adus la cunoștința ca, incepand cu data ieri, 01.06.2021, operatorii stațiilor de sortare/tratare a deșeurilor au suspendat integral activitatea, din cauza neachitarii serviciilor prestate in beneficiul Sectorului 1, astfel ca deșeurile colectate de catre firma…

- Sute de persoane au fost evacuate din regiunea Canterbury, Noua Zeelanda, din cauza inundațiilor si a codului rosu de pericol meteorologic. Potrivit autoritatilor locale, din cauza ploilor abundente raurile se revarsa.