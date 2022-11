Un incendiu a izbucnit cu puțin timp in urma la Palatul Regal din București. Pompierii spun ca totul a pornit de la un corp de iluminat, aflat la nivelul plafonului etajului 2 al cladirii. Focul a afectat aproape 70 de metri. In urma cu scurt timp, pompierii au fost solicitați sa intervena pentru stingerea unui incendiu produs la Palatul Regal, la nivelul plafonului etajului 2. Reprezentanțiii ISU spun ca suprafața afectata este de aproximativ 70 de metri. Din cladire au fost evacuate 150 de persoane. Nu sunt victime. In acest moment incendiul este stins și se fac verificari, spun pompierii. La…