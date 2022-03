Un puternic incendiu de padure și vegetație de langa centrala nucleara intrata in conservare de la Cernobil a generat o ușoara creștere a radioactivitații, transmite Agenția Atomica Internaționala. Conform datelor transmise de aceasta, incendiul a pornit aproape de miezul nopții dintre miercuri și joi, mai multe echipaje de pompieri fiind implicate in lichidarea lui. „In Kiev și la doua capacitați nucleare se inregistreaza ușoare creșteri ale concentrațiilor de Cesiu radioactiv, dar acestea nu ridica serioase probleme radiologice”, transmit reprezentanții Agenției. De mai bine de trei saptamani,…