China a declarat ca a efectuat exerciții militare in jurul Taiwanului, vineri, in timp ce o delegație a Congresului SUA a vizitat insula, intr-o mișcare care, potrivit Armatei Populare de Eliberare, a fost destinata sa vizeze „semnalele greșite” trimise de Statele Unite. Armata chineza a trimis fregate, bombardiere și avioane de lupta in Marea Chinei […] The post ARDE PACIFICUL! China, exercitii militare langa Taiwan! / Simulare de razboi la Taipei, au folosit bombardiere și avioane de vanatoare! first appeared on Ziarul National .