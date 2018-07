Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 24 de persoane și-au pierdut viața in incendiile necontrolate de vegetație, care au facut ravagii in noaptea de luni spre marți in imprejurimile Atenei. Autoritațile elene au solicitat asistența partenerilor europeni in lupta cu flacarile.

- 24 de morți și peste 150 de raniți, dintre care 11 in stare grava. Sute de case arse și sate intregi care au fost evacuate!!! Acesta de bilanțul tragic al incendiilor izbucnite inca de ieri, in județele Attica și Korinthia din jurul Atenei, bilanț al carui calcul continua.

- Cel putin 24 de persoane au decedat in incendiile necontrolate de vegetatie care au devastat luni imprejurimile Atenei, a informat postul national de radio ERT citand serviciile de interventie de urgenta si surse din cadrul spitalelor locale. Peste 150 de persoane au fost ranite, multe dintre acestea…

- Cel putin 24 de persoane au decedat in incendiile necontrolate de vegetatie care au devastat luni imprejurimile Atenei, a informat postul national de radio ERT citand serviciile de interventie de urgenta si...

- "Peste 20 de persoane" au murit in incendiile care au devastat imprejurimile Atenei, a anuntat purtatorul de cuvant al guvernului grec, Dimitris Tzanakopoulos. Potrivit spuselor sale, majoritatea victimelor au fost...

- ‘Peste 20 de persoane’ au murit in incendiile care au devastat luni imprejurimile Atenei, a anuntat in cursul noptii purtatorul de cuvant al guvernului grec, Dimitris Tzanakopoulos, relateaza AFP si DPA. Majoritatea victimelor au fost prinse in capcana de flacari in sectorul localitatii balneare Mati,…

- Incendiile s-au declansat si in contextul unui val de caldura care s-au abatut asupra tarii, cu temperaturi de pana la 40 de grade Celsius. Potrivit serviciilor meteorologice, conditiile ar urma sa ramana dificile marti.

- Cel putin sase persoane, potrivit serviciilor de urgenta si unui fotoreporter al AFP, au murit luni in incendiile care continua in noaptea de luni spre marti sa faca ravagii in imprejurimile Atenei, determinand autoritatile elene sa ceara ajutorul partenerilor europeni, relateaza AFP. Cu putin inainte…