ARDE centrul Bucureştiului. Incendiu lângă Piața Victoriei. ISU: „Sunt degajări de fum” (VIDEO) Pompierii se lupta cu flacarile, luni dimineata, pe o strada de langa Piața Victoriei din Capitala. Au fost alertate șase autospeciale de stingere. Salvatorii au anuntat ca nu sunt victime. Incendiu pe strada Scarlatescu Șase mașini de pompieri au fost solicitate la ora transmiterii acestei știri pentru a interveni langa Piața Victoriei din București, unde […] The post ARDE centrul Bucurestiului. Incendiu langa Piața Victoriei. ISU: "Sunt degajari de fum" (VIDEO) first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

