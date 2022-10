Arde acoperișul complexului rezidențial Persepolis din nordul Capitalei Un puternic incendiu a izbucnit intr-un cratier rezidențial de pe Șoseaua Nordului din București. https://www.puterea.ro/wp-content/uploads/2022/10/WhatsApp-Video-2022-10-11-at-19.35.55.mp4 UPDATE 20:30 – Din primele informații reiese ca apartamentul nu era locuit, acesta fiind pus la vanzare pe site-urile de specialitate. UPDATE 20:05 – Se acționeaza pe 2 laturi ale cladirii, s-a patruns in interior. Strada este ingustata de autoturismele staționate. UPDATE 20:00 – Dispozitivul de stingere a incendiului a fost suplimentat. In acest moment, pompierii spun ca se acționeaza cu 11 autospeciale de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

