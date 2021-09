“Ard Tot”, prima piesa lansata de Amedeo!

In momentul in care simți ca sufletul tau arde, dragostea a reușit sa preia controlul asupra intregii tale ființe. Ard Tot, prima piesa lansata de catre Amedeo, impreuna cu Oana Marinescu, surprinde momentul de renaștere – cel in care realitatea devine arsa in intregime, iar sufletul se purifica. Amedeo este un artist care cauta mereu acel loc special in care totul are un sens. Din momentul in care a gasit-o, muzica a fost locul sau de joaca preferat, in care fiecare element a avut propriul sau rol pozitiv. Iar dragostea, chiar și in perioada sa cea mai apasatoare, reușește sa iși gaseasca parțile…