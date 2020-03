Ard gropile de gunoi! Incendiu la Medgidia

Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 250 de tone de gunoi au ars in noaptea de joi spre vineri in Medgidia, dupa ce o țigara aruncata la intamplare a aprins incendiul in zona unde firma de salubrizare depoziteaza deșeurile.Noua pompieri au muncit 11 ore noaptea trecuta pentru stingerea flacarilor, conform Mediafax.ro.…

- Municipiul Sibiu va avea un nou parc, primul amenajat pe locul unei foste gropi de gunoi si al doilea ca marime, de 6,2 hectare, in cartierul Tilisca, unde se vor investi in acest sens 14,78 milioane de lei, din care 13,45 milioane de lei sunt fonduri nerambursabile.

- Presedintele Adunarii Nationale din Kuweit a aruncat la gunoi sambata o copie a planului american de solutionare a conflictului israeliano-palestinian, in cursul unei reuniuni de urgenta a sefilor de parlamente arabe la Amman, relateaza AFP. " 'Acordul secolului' s-a nascut mort…

- Primarul Sectorului 5 Daniel Florea anunta ca, in noptile de vineri si sambata, Politia Locala Sector 5 a organizat actiuni de prindere si de identificare a persoanelor care arunca gunoi pe raza sectorului nostru. Din cele 53 de sanctiuni aplicate:-30 de persoane locuiesc in Sectorul 5;-6…

- In anul 2009, autoritațile din Ialomița au anunțat cu mandrie inchiderea gropilor neconforme de gunoi din toate localitațile județului. La 10 ani distanța, locul acestora a fost ocupat de «depozitari necontrolate». Simona Dogaru, șeful Garzii de Mediu Ialomița susține ca in ultimul an Ialomița a facut…

- ■ trei persoane au fost amendate Politistii Compartimentului Protectia Mediului – Politia Locala Piatra Neamt au demarat o actiune de monitorizare a zonelor predispuse la a fi transformate in gropi de gunoi ilegale in mai multe cartiere din municipiu. In perioada 13.01.2020 – 14.01.2020 au fost depistate,…

- Senatorul Adrian Tutuianu a taxat dur faptul ca operatorul gropii de gunoi de la Aninoasa a depozitat deseuri aduse din alte judete si a criticat conducerile Consiliului Judetean si a ADI Salubritate pentru ca au permis asa ceva. Vorbim despre un fapt de o gravitate extrema, cu consecinte negative pe…

- Un parculet din Cluj-Napoca a fost practic distrus de vandali, cel mai probabil la trecerea dintre ani. Cel mai probabil, totul a fost surprins de sistemul de supraveghere video, astfel politistii vor avea acces la imagini cu faptasii.