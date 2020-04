Ard deșeuri menajere într-un subsol de bloc Pompierii de la Detașamentul Targu Mureș au intervenit in aceasta seara pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la subsolul unui bloc. Din primele informații nu se impune evacuare locatarilor din blocul de pe Bulevardul 1 Decembrie 1918 din Targu Mureș. Fumul a inundat subsolul blocului, pompierii au intervenit pentru cautarea și stingerea focarelor. Fumul a rezultat din arderea unor deșeuri... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu de mare amploare a izbucnit ieri seara, in jurul orei 18, la un depozit de semințe din Rascruci. In urma apelului la 112, la fața locului s-au deplasat patru autospeciale pentru stins incendii, din doua subunitați ale ISU Cluj (doua fiind de la detașamentul din Dej), și una a Serviciului…

- Dupa ce Gabriela Firea, ministrul Mediului, cat și bucureștenii și locuitorii din apropierea Capitalei se plang de gradul ridicat de poluare, acum, in miezul nopții au fost descoperite incendii de cabluri, deșeuri menajere și mase platice, chiar langa oraș.

- Au fost dislocate doua autospeciale pentru stins incendii și noua pompieri pentru a stinge mai multe focare care se manifesta în padurea din zona drumului Sf. Ion. Flacarile sunt sub control în aceste momente, daca evoluția flacarilor se va schimba se vor suplimenta forțele de la intervenție.…

- Un incendiu a izbucnit in aceasta seara, in localitatea Hovrila, la o casa de locuit. La locul incendiului au intervenit echipaje de pompieri din Șomcuta Mare, dar și vecinii. Din pacate, incendiul a avut o evoluție brusca și a distrus casa. Un alt incident a avut loc in Tisa. Acolo au intervenit…

- In urma unei solicitari venite din partea primariei orașului Rovinari, pompierii gorjeni au intervenit joi pentru indepartarea unor elemente de construcție din structura unui balcon situat la etajul 4 al unui bloc de pe strada Tineretului din orașul Rovinari. La fața locului s-a deplasat o autoplatforma…

- Pompierii militari au intervenit, marti, pentru dislocarea unor aglomerari de gheata pe raul Dorna, pe o lungime de cinci sute de metri in zona Praleni din comuna Poiana Stampei, a informat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata, potrivit Agerpres.Sursa citata a precizat ca, in…

- Cinci persoane au fost ranite intr-un accident petrecut sambata dupa-amiaza pe DJ 204D, la iesirea din municipiul Focsani, iar doua dintre acestea nu au raspuns manevrelor de resuscitare, informeaza Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta Vrancea. „Pompierii militari din cadrul Detasamentului…

- Un acoperiș a cazut peste doua mașini, in noaptea de miercuri spre joi, in Ramnicu Valcea, din cauza vantului puternic, iar pompierii au intervenit și pentru a inlatura tabla de pe un bloc și termoizolația desprinsa de pe alt imobil. Județul Valcea este sub cod galben de vant pana joi la ora 16.00,…