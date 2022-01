Ard dealurile la Pâclele! Incendiile de vegetație nu mai contenesc. De zile intregi, pompierii buzoieni lupta cu flacarile izbucnite „din senin” in numeroase zone ale județului. Ultima intervenție, asta daca nu a mai aparut alta in ultimele doua – trei ore, este cea de la Paclele, acolo unde vegetația uscata s-a aprins și parjolește totul in calea ei. Pompierii … Citeste articolul mai departe pe reporterbuzoian.ro…

Sursa articol si foto: reporterbuzoian.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pe parcursul week-end-ului, pompierii maramureșeni au desfașurat 19 misiuni, din care trei au fost la incendii, iar unul- asigurarea masurilor de prevenire a incendiilor. Sambata, 15 ianuarie, in jurul orei 16.00, doua echipaje de stingere din cadrul Detașamentului de Pompieri “Cpt. Marchiș Adrian”…

- In weekendul trecut, pompierii harghiteni au intervenit la 6 incendii, insa intr-un singur caz s-a inregistrat un ranit ușor in urma unei explozii la o butelie. Incendiile se inmulțesc in aceasta perioada, iar cauza principala este data de improvizațiile la instalațiile de incalzire. Purtatorul de cuvant…

- Angajatii IGSU atentioneaza responsabilii lacaselor de cult din tara sa respecte regulile de siguranta pentru a evita producerea incendiilor, in special in noaptea de Craciun pe stil vechi.

- Incendiile din gospodarii, cauze, preventie si lichidare. Capitanul Alin Galeata, purtator de cuvant ISU Bucovina, in direct in matinalul de la Radio Romania Iasi: http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2022/01/4-ian-alin-galeata.mp3 Pompierii militari suceveni va recomanda respectarea urmatoarelor…

- In ultimele 24 de ore, pompierii maramureșeni au intervenit in cazul a cinci situații de urgența, anunța ISU Maramureș. Militarii Pichetului de pompieri Targu Lapuș au intervenit pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la un coș de fum al unei locuințe. In urma incendiului a ars funinginea din interiorul…

- Pompierii au dat start campaniei de prevenire a incendiilor in locuinte pentru ca atat cei mici, cat si adulții sa se afle in siguranta. Salvatorii indeamna in primul rand ca parinții sa-și țina picii in vizor si sa respecte regulile privind instalarea pomului de Craciun.

- Douazeci de pompieri au participat la un curs de instruire, cu lecții teoretice și practice privind tacticile principale de stingere a incendiilor cu scurgere de gaze lichefiate, cu genericul “Consolidarea capacitaților salvatorilor și pompierilor moldoveni pentru lichidarea incendiilor cu scurgere…

- Incendiile din ultimele luni care au facut victime omenesti in sectiile de terapie intensiva in spitale din tara par sa-i fi ingrozit pe pompierii, care incearca sa previna un astfel de scenariu criminal si in alte unitati medicale. La Iasi, numai in ultima saptamana angajatii ISU au facut nu mai putin…