Stiri pe aceeasi tema

- Arcul de Triumf va fi deschis pentru vizitare in fiecare weekend si in zilele de sarbatori legale, incepand de sambata pana pe data de 17 octombrie, conform agerpres. Monumentul va putea fi vizitat gratuit, intre orele 11,00 - 22,00, potrivit unui comunicat al Directiei Generale de Arhitectura Peisagistica…

- Arcul de Triumf va putea fi vizitat gratuit, intre 11:00 și 22:00.Pana pe 17 octombrie, bucureștenii vor putea vizita gratuit Arcul de Triumf atat in weekenduri, cat și in zilele libere legale.Programul de vizita incepe la ora 11.00 și se incheie la 22.00, iar ultima persoana va intra in interiorul…

- Arcul de Triumf va fi deschis pentru vizitare in fiecare weekend si in zilele de sarbatori legale, incepand de sambata, pana pe 17 octombrie. Monumentul va putea fi vizitat gratuit, intre orele 11,00 – 22,00, potrivit unui comunicat al Directiei Generale de Arhitectura Peisagistica si Monumente de For…

- Arcul de Triumf va fi deschis pentru vizitare in fiecare weekend si in zilele de sarbatori legale, incepand de sambata, pana la data de 17 octombrie. Monumentul va putea fi vizitat gratuit, intre orele 11,00 – 22,00, potrivit unui comunicat al Directiei Generale de Arhitectura Peisagistica si Monumente…

- Primaria Municipiului București, prin Direcția Generala de Arhitectura Peisagistica și Monumente de For Public, anunța deschiderea Arcului de Triumf pentru vizitare, in fiecare weekend și in zilele de sarbatori legale, incepand cu 05 iunie 2021, pana pe 17 octombrie 2021. Monumentul va putea fi vizitat…

- Primaria Municipiului Bucuresti, prin Directia Generala de Arhitectura Peisagistica si Monumente de For Public, anunta deschiderea Arcului de Triumf pentru vizitare, in fiecare weekend si in zilele de sarbatori legale, incepand cu 05 iunie 2021, pana pe 17 octombrie 2021. Monumentul va putea fi vizitat…

- Grecia a deschis de sambata posibilitatea vaccinarii anti-COVID-19 pentru toate persoanele cu varsta peste 30 de ani, alaturi de categoriile vulnerabile, lucratorii din sanatate si profesori, iar pana la sfarsitul lunii iunie spera sa fie vaccinati toti cetatenii care isi doresc acest lucru, relateaza…

- Senatorul Diana Șoșoaca a chemat oamenii in strada pentru a protesta impotriva prelungirii starii de alerta și a tuturor restricțiilor. Cateva persoane s-au adunat la Arcul de Triumf din Capitala sa susțina pledoaria impotriva masurilor de protecție in pandemie. „Este obligatoriu sa ieșiți in strada…