Arcul de Triumf din București are o poveste spectaculoasă! (VIDEO) Arcul de Triumf din București are, dincolo de 1 decembrie – data la care, anual, toata atenția e indreptata asupra lui, o poveste spectaculoasa. La inaugurarea de la 1 Decembrie 1936, Arcul de Triumf din Bucuresti era impodobit cu portretele suveranilor Unirii. Dupa ce au luptat in Primul Razboi Mondial si au infaptuit Unirea, veteranii armatei Romaniei au donat bani pentru monumentul ridicat in cinstea lor. Daca nu știați, 7 milioane de lei sunt banii stransi din donatii si folositi pentru ridicarea Arcului de Triumf din Bucuresti! Astazi, 1 Decembrie 2022, de ziua Romaniei, peste 1.500 de militari… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

