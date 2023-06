Arcul de Triumf, deschis pentru vizitatori în fiecare weekend Arcul de Triumf va fi deschis in fiecare sfarsit de saptamana, in perioada 10 iunie – 29 octombrie, anunta primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, potrivit Agerpres. „Arcul de Triumf, unul dintre cele mai emblematice monumente ale Romaniei, va fi deschis in fiecare weekend, incepand cu 10 iunie 2023 si pana pe 29 octombrie 2023. […] The post Arcul de Triumf, deschis pentru vizitatori in fiecare weekend appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

