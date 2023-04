Arcturus, variantă a coronavirusului, vine cu febră mare Organizația Mondiala a Sanatații supravegheaza indeaproape o noua varianta a coronavirusului, Arcturus, care este la originea unui nou val de Covid-19 in India, transmite Euronews. XBB.1.16, cunoscuta sub numele Arcturus – numele celei mai stralucitoare stele din emisfera celesta nordica – a fost detectata in 21 de țari din 27 martie. La jumatatea lunii aprilie, OMS a trecut XBB.1.16 in categoria ”varianta de urmarit”, estimandu-se ca este prezenta in 34 de țari. Cercetatorii de la Universitatea din Tokyo cred ca aceasta sușa ar putea fi de 1,17 – 1,27 ori mai infecțioasa comparativ cu sușa Kraken,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Numarul deceselor provocate de Covid-19 a scazut cu 95% de la inceputul anului, a anunțat, miercuri, Organizația Mondiala a Sanatații (OMS), avertizand ca totuși virusul este in continuare in circulație. Potrivit OMS, virusul nu da semne de dispariție, motiv pentru care toate țarile trebuie sa invețe…

- Virusul care provoaca COVID-19 ramane printre noi dar planeta incepe sa iasa din faza de urgenta a pandemiei, a declarat miercuri seful OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, transmite Reuters, citata de agerpres.ro. El a precizat intr-o conferinta de presa ca OMS va publica saptamana viitoare un "ghid" pentru…

- Datele despre COVID incep sa dispara din China. Cu propria comunitate a oamenilor de știința, Beijingul practica politica pumnului in gura, iar echipele de investigație straine care inca mai incearca sa afle originea noului coronavirus sunt trimise sa caute raspunsuri in alte țari. Sunt mai bine de…

- Cercetatorii și medicii susțin ca lumea trebuie sa invețe conviețuirea cu virusul SARS-CoV-2, același mesaj de la inceputul pandemiei, doar ca acum doi ani nu se știau atat de multe despre efectele acestuia. Specialiștii spun ca virusul nu va disparea complet, chiar daca numarul deceselor și cel al…

- China dispune de date științifice suplimentare care ar permite o mai buna ințelegere a originii Covid-19, a transmis Organizația Mondiala a Sanatații (OMS), reluand apelurile la transparența, transmite AFP. Fara un acces total la informațiile de care dispune China (…), toate ipotezele (privind originea…

- Potrivit unui nou studiu, șobolanii din New York pot fi purtatori ai variantelor Covid. Studiul publicat joi in mBio, o revista a Societații Americane de Microbiologie, a ajuns la concluzia ca șobolanii din New York sunt susceptibili la trei variante ale Covid, relateaza The Guardian, citat de Mediafax. Ce…

- Cercetatorii de la Universitatea din Sydney au descoperit proteina 15 care ar putea sa blocheze infecția Covid-19. Aceasta descoperire ar putea fi punctul de plecare pentru noi medicamente. Proteina 15 este prezenta in mod natural in plamanii noștri, in fibroblastele pulmonare. Ea ar impiedica infecția…

- Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al Organizației Mondiale a Sanatații (OMS), s-a angajat personal, miercuri, sa faca totul pentru a obține un raspuns privind originile Covid-19, dezmințind cu fermitate informațiile potrivit carora OMS ar fi renunțat la acest demers, transmite AFP. ”Este…