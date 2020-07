Stiri pe aceeasi tema

- O echipa internationala de oameni de stiinta a ajuns la concluzia ca valul de caldura fara precedent din acest an de la Cercul Polar ofera dovezi fara echivoc ale modificarilor climatice alimentate de incalzirea globla cauzata de activitatea umana. Intre lunile ianuarie si iunie, in Siberia s-au inregistrat…

- Temperaturile din termometre au urcat pana la 37 de grade in ultimele zile, iar veștile de la meteorologi nu sunt deloc bune, intrucat și saptamana viitoare sunt așteptate fenomene extreme.

- ANM a emis inca un cod de canicula, astfel ca temperaturile resimțite vor ajunge pana la 40 de grade Celsius. De caldura sufocanta vor avea parte locuitorii din Capitala și din alte 22 de județe.

- Prognoza meteo pentru luna IULIE 2020. Urmeaza o luna caniculara pentru Romania. Un val de aer cald dinspre Africa va patrunde in țara și va da peste cap termometrele. Vezi prognoza meteo pentru toata luna IULIE 2020

- Spre sfarsitul acestui secol regiuni din Marea Britanie ar putea sa se confrunte cu temperaturi de 40 de grade Celsius la fiecare 3-4 ani, in conditiile in care emisiile de dioxid de carbon vor ramane cele din prezent, conform unui studiu publicat marti de Biroul de meteorologie din Regatul Unit, transmite…

- Abia iesiti din izolarea la domiciliu, numerosi europeni s-au confruntat marti cu un val de caldura care traverseaza "batranul continent" din Spania si pana in Suedia, cu temperaturi care oscileaza uneori in jurul pragului de 40 de grade Celsius

- CHIȘINAU, 11 mai - Sputnik. Astazi ne așteapta maxime de pana la 27 de grade in nordul țarii, de pana la 28 de grade in centrul republicii și de pana la 29 de grade in raioanele din sud. © Photo : SHSPrognoza meteo pentru urmatoarele 7 zile Cerul va fi parțial acoperit de nori, vantul va…