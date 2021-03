Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu spune despre propunerea Comisiei Europene de creare a unui certificat „verde” pentru a facilita libera circulație in condiții de siguranța ca nu vede „o problema...

- Planurile urbanistice zonale din cinci sectoare ar putea fi suspendate de Consiliul General al Captitalei pe o perioada de 2 ani. Primarul general Nicușor Dan spune ca, prin intermediul acestor PUZ-uri, sute de hecrare de spațiu verde ar fi distruse. El a adaugat ca vor fi, totuși, continuate proiectele…

- Opt pacienti cu anevrism cerebral au beneficiat gratuit de servicii medicale si au primit o sansa la o viata normala. Echipa de chirurgi din Timișoara a fost condusa de un medic roman care lucreaza in Franta.

- Rivaldo (48 de ani), fostul mare jucator al Barcelonei, a vorbit la superlativ despre Radu Dragușin (18 ani), tanarul fundaș central al lui Juventus. Dragușin a debutat la prima echipa a lui Juventus la doar 18 ani, iar campioana Italiei i-ar putea prelungi contractul, scadent la finalul acestui sezon.…

- „Degetele COVID” reprezinta un simptom din ce in ce mai intalnit la persoanele infectate cu coronavirus.Problema poate aparea atat la nivelul degetelor de la maini, cat și la cele de picioare. Cu toate acestea, este mult mai intalnita la cele de la picioare. Acestea devin roșii și umflate, dupa care…

- Alocarea financiara pentru orase din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) va merge cu prioritate pentru proiecte pe „digital si verde”, a transmis sambata ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Cristian Ghinea. „In alte domenii din PNRR precum interventii la orase trebuie sa fie…

- Actorul britanic Rowan Atkinson, cunoscut in intreaga lume pentru personajul Mr. Bean, va putea fi vazut anul acesta in serialul „Man vs Bee”, ce va fi disponibil pe Netflix, iar intr-un interviu acordat Radio Times a vorbit despre forma de ostracizare online „cancel culture”, informeaza News.ro.…