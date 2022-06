Stiri pe aceeasi tema

- Norvegia a dat asigurari miercuri ca are dreptul sa blocheze intrarea pe teritoriul sau a unor marfuri destinate rusilor din arhipelagul arctic norvegian Svalbard, dupa amenintari cu represalii din partea Moscovei, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Moscova a acuzat miercuri Norvegia ca blocheaza tranzitul de marfuri destinate rusilor instalati in arhipelagul norvegian Svalbard si a amenintat Oslo cu represalii, informeaza AFP si Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Zeci de civili ucraineni s-au antrenat vineri alaturi de militari intr-o zona fortificata la Bucha creata de fortele rusesti in timpul ocupatiei acestui district care a devenit un simbol al masacrelor imputate trupelor rusesti, potrivit AFP. In uniforme kaki, cu pustile in mana si fetele acoperite cu…

- Veste buna si veste proasta. Tot mai multe inregistrari arata tancuri rusesti distruse. Vesta proasta: mai au de unde. Inca doua tancuri BMP-3 IFV rusesti au fost lovite de proiectile aruncate de drone ucrainene in Oblastul #Zaporizhzhia. Unul a fost total distrus, celalalt cel putin grav avariat.…

- Exista o discrepanța intre ambițiile Moscovei in privința Ucrainei și realitatea din teren, unde Rusia a „eșuat lamentabil”, iar ofensiva și-a pierdut din suflu. Mai mult, in anumite zone, truple rusești incep chiar sa sape tranșee pe linii defensive, ceea ce arata inceputul unei alte etape a razboiului,…

- Ucraina a aprobat joi confiscarea actiunilor si activelor filialelor locale ale bancilor rusești Sberbank si Prominvestbank ca raspuns la invazia Moscovei, potrivit unei decizii publicate joi de parlament, informeaza G4Media . Mai concret, Consiliul de Securitate ucrainean a aprobat confiscarea a 100%…

- „In Donbas, ocupantii fac tot posibilul pentru a elimina orice viata din acest teritoriu. Bombardamentele brutale constante, atacurile rusesti constante asupra infrastructurii si cartierelor rezidentiale sunt dovada faptului ca Rusia vrea ca acest teritoriu sa fie pustiu", a afirmat el intr-un mesaj…

- Dupa ce Romania a anunțat ca iși inchide porturile pentru navele rusești, inclusiv pentru cele care și-au schimbat recent pavilionul, și Bulgaria decide interzicerea accesului pentru ruși ca parte a sancțiunilor impuse Moscovei.